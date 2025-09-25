"Il presidente La Russa da sempre sostiene la necessità di tenere due stadi. Il punto è che non ho mai visto un progetto che dimostri che il secondo stadio può essere mantenuto, rinnovato - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala stamani a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Zurich -, perché noi possiamo aspettare qualche anno, ma non possiamo pensare che San Siro vada avanti così".

Tra i problemi strutturali, ha ricordato il sindaco, c'è "il terzo anello che vibra, e noi abbiamo sempre cercato di fare le cose con la massima sicurezza, abbiamo servizi non adeguati". E poi c'è il problema della gestione di un secondo stadio nella stessa area, "chi lo gestisce e per fare che cosa? Mi sento di escludere che possa gestirlo il Comune che non ha risorse così importanti per ristrutturare uno stadio - ha rimarcato -. Su questo voglio essere chiaro, per cui dal mio punto di vista mi sembra un'opportunità quella di far fare l'investimento ad altri".