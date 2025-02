“Nico è un calciatore molto ambizioso, un grande giocatore. Se noi riusciamo a mantenerci al livello con la sua ambizione, speriamo di poterlo trattenere. Dobbiamo essere realisti: un ragazzo come lui, se continua a migliorare, merita di giocare in uno dei palcoscenici più importanti del mondo. E noi stiamo provando a essere all'altezza: ecco perché facciamo quello che vedete oggi, anche noi siamo ambiziosi. Non vale solo per Nico, speriamo che le nostre ambizioni e quelle dei calciatori che arrivano qui possano crescere insieme fino a diventare realtà. Questo è il nostro sogno. Io penso che ci saranno tanti grandi nomi che usciranno dal Como. Non pensiamo solo a quelli che possiamo portare qui, ma spero ce ne saranno altri che potremo creare qui”.