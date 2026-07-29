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Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ai microfoni di Tuttosport ha parlato di Cristian Romero, suo giocatore in passato in rossoblu e ora obiettivo di mercato dell'Inter: "Giocava a Cordoba, nel Belgrano, nella seconda serie argentina. Romero aveva caratteristiche che ci interessavano, poi sì, era pure un po' falloso, molto deciso, diciamo naif, non certo preparato per il grande salto in Serie A. Però aveva davvero delle doti che pochi calciatori posseggono, quali la cattiveria sportiva e la determinazione. I suoi difetti erano eliminabili, tanto che Gasperini riuscì in questo, anche se prima qualche rigore l'aveva procuratore (ride, ndr). Falciava, non aveva paura di niente, aiutava i compagni, però si buttava in avanti e non è stato un caso che abbia segnato più di un gol di testa. Sarei molto felice se Romero tornasse in Italia, sarebbe una risorsa importante per la nostra Serie A e soprattutto per l'Inter".

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Si aspettava che arrivasse così lontano? "Io l'avevo venduto alla Juventus, dicendo a Paratici: "Guarda che questo è un giocatore importante". Romero restò da noi per una ulteriore stagione, poi i bianconeri decisero di venderlo all'Atalanta ad un prezzo più basso di quanto lo avessero pagato, con i nerazzurri che poi lo diedero in Inghilterra al triplo del prezzo. Fu un errore enorme della Juve, perché Romero era un giocatore da Juventus".

Oggi è un giocatore da Inter? Vale i 40 e più milioni che i nerazzurri potrebbero investire su di lui? "Li vale eccome. Lo conosco molto bene e ora è pure maturato, basta vederlo nell'Argentina. Non molla mai niente. È affidabile, merita una squadra che voglia vincere, qualunque top club che abbia bisogno di un centrale, deve pensare sia lui la pedina giusta. Se l'Inter riesce a trovare l'accordo, sarebbe un ottimo affare. Ha 28 anni, ma per me può fare ancora sei stagioni alla grande".

Akanji, Stones, Bisseck, Bastoni, c'è ancora Pavard: con Romero sarebbe il reparto più forti d'Europa? "Giocando a tre sono perfetti, Romero è un centrale, comanda la difesa, però penso che se lo mettessero sul centro-sinistra o sul centro-destra, renderebbe bene lo stesso".