"E' una grande opportunità per noi, sappiamo quanto è difficile arrivare in finale, è stata dura. Siamo qui per approfittare di questa occasione e vincere questa partita. L'attesa non è diversa rispetto all'anno scorso, si vive alla stessa maniera. E' ciò che manca di più a chi smette di giocare a calcio. Dobbiamo gestire bene emozioni e pressione, è normale avvertirle un po', ma ci portiamo dietro l'esperienza della passata stagione".