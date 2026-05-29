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PSG, Marquinhos: “Dopo la finale con l’Inter vogliamo gestire bene la pressione. L’Arsenal…”
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marquinhos, difensore del PSG, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della finale di Champions League contro l'Arsenal:
"E' una grande opportunità per noi, sappiamo quanto è difficile arrivare in finale, è stata dura. Siamo qui per approfittare di questa occasione e vincere questa partita. L'attesa non è diversa rispetto all'anno scorso, si vive alla stessa maniera. E' ciò che manca di più a chi smette di giocare a calcio. Dobbiamo gestire bene emozioni e pressione, è normale avvertirle un po', ma ci portiamo dietro l'esperienza della passata stagione".
"Noi leader dobbiamo aiutare i più giovani a viverla bene. Difficile dire quale sarà la chiave della partita: l'Arsenal sa fare tutto, anche se dicono che la difesa è la loro forza, e noi non dobbiamo essere da meno. In una finale sono i dettagli a fare la differenza".
(Fonte: Sky Sport)
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