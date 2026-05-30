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fcinter1908 news interviste Il PSG vince la Champions, Fabian Ruiz: “Dopo quella dell’anno scorso…”
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Il PSG vince la Champions, Fabian Ruiz: “Dopo quella dell’anno scorso…”
Il centrocampista del PSG Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale di Champions League vinta ai rigori contro l’Arsenal
Il centrocampista del PSG Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale di Champions League vinta ai rigori contro l’Arsenal.
Che emozione è?"È un'emozione unica, la dedico a tutta questa gente che sta sempre dietro di noi. Ha vissuto tanti anni senza vincere niente, in questi due anni abbiamo potuto dare loro due Champions. È stato difficile e adesso possiamo festeggiare".
Che partita è stata?"Hanno difeso tutta la partita, abbiamo continuato dall'inizio alla fine: questo è il nostro calcio e penso che ha vinto chi è stato il migliore".
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