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Il PSG vince la Champions, Fabian Ruiz: “Dopo quella dell’anno scorso…”

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Il centrocampista del PSG Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale di Champions League vinta ai rigori contro l’Arsenal
Alessandro Cosattini Redattore 

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Il centrocampista del PSG Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale di Champions League vinta ai rigori contro l’Arsenal.

Il PSG vince la Champions, Fabian Ruiz: “Dopo quella dell’anno scorso…”- immagine 2
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Che emozione è?"È un'emozione unica, la dedico a tutta questa gente che sta sempre dietro di noi. Ha vissuto tanti anni senza vincere niente, in questi due anni abbiamo potuto dare loro due Champions. È stato difficile e adesso possiamo festeggiare".

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Che partita è stata?"Hanno difeso tutta la partita, abbiamo continuato dall'inizio alla fine: questo è il nostro calcio e penso che ha vinto chi è stato il migliore".

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