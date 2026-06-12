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Pulisic: “Milan? Sistemeranno tutto, tornerà lassù dove merita. Su Pochettino candidato…”

Pulisic: “Milan? Sistemeranno tutto, tornerà lassù dove merita. Su Pochettino candidato…” - immagine 1
il centrocampista del Milan Cristian Pulisic ha parlato della situazione del club rossonero e anche dell'interesse per Pochettino
Andrea Della Sala Redattore 

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Cristian Pulisic ha parlato della situazione del club rossonero e anche dell'interesse per Pochettino:

Pulisic, ha visto il Milan? È ancora senza allenatore e senza direttore...

«Posso solo dire che il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto... Alla fine, sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita. In questo momento, però, il mio focus è qui in America».

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Ma è in contatto con qualcuno a Milano che può spiegarle cosa sta succedendo?

«Sì, sono in contatto con alcuni dei ragazzi. Ci siamo sentiti e mi hanno anche semplicemente fatto gli auguri per il Mondiale. In generale, ho tanti amici molto stretti in Italia con cui parlo quotidianamente».

Com’è, invece, il suo rapporto con Mauricio Pochettino? Lo sa che è in lizza per diventare il suo allenatore anche al Milan?

«Io lo vedo solo come il mio commissario tecnico, qui e ora. Il nostro rapporto è buono, decisamente buono. Abbiamo avuto delle belle conversazioni negli ultimi giorni: so cosa mi chiede e cosa posso dargli. Penso che con lui ci stiamo preparando al meglio possibile per affrontare il torneo».

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