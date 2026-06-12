Come ha visto Chivu?

"Ho trovato molto bravo chi lo ha intervistato. Chivu lo amo da molto tempo, fece un'intervista con me a Parma. E' uomo di grande intelligenza, è uno di un altro passo. E' un ottimo tecnico, che ha ottenuto due grandi successi al primo anno. Meglio di così. E' un uomo pratico anche, è uno che va al sodo, sapeva di avere una squadra forte e l'ha portata a vincere".