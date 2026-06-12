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Zazzaroni: “Chivu è un altro passo. Lo amo da tempo: sapeva di avere…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato anche di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, da lui intervistato nei giorni scorsi:
Come ha visto Chivu?—
"Ho trovato molto bravo chi lo ha intervistato. Chivu lo amo da molto tempo, fece un'intervista con me a Parma. E' uomo di grande intelligenza, è uno di un altro passo. E' un ottimo tecnico, che ha ottenuto due grandi successi al primo anno. Meglio di così. E' un uomo pratico anche, è uno che va al sodo, sapeva di avere una squadra forte e l'ha portata a vincere".
Cosa aggiunge?—
"C'è chi spara cavolate come Guardiola in Nazionale. Stiamo toccando vette mai toccate. Cosa può fare Guardiola in Nazionale, uno abituato al campo? Uno abituato al campo come Spalletti ha fallito. Il candidato più credibile è Mancini, anzi l'unico candidato. A Conte gli hanno offerto tanti milioni Fenerbahce ma ha rifiutato, aspetterà più avanti la Juve".
(Fonte: TMW Radio)
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