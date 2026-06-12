FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zazzaroni: “Chivu è un altro passo. Lo amo da tempo: sapeva di avere…”

news

Zazzaroni: “Chivu è un altro passo. Lo amo da tempo: sapeva di avere…”

Zazzaroni: “Chivu è un altro passo. Lo amo da tempo: sapeva di avere…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato anche di Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato anche di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, da lui intervistato nei giorni scorsi:

Zazzaroni: “Chivu è un altro passo. Lo amo da tempo: sapeva di avere…”- immagine 2
Getty Images

Come ha visto Chivu?

—  

"Ho trovato molto bravo chi lo ha intervistato. Chivu lo amo da molto tempo, fece un'intervista con me a Parma. E' uomo di grande intelligenza, è uno di un altro passo. E' un ottimo tecnico, che ha ottenuto due grandi successi al primo anno. Meglio di così. E' un uomo pratico anche, è uno che va al sodo, sapeva di avere una squadra forte e l'ha portata a vincere".

Zazzaroni: “Chivu è un altro passo. Lo amo da tempo: sapeva di avere…”- immagine 3

Cosa aggiunge?

—  

"C'è chi spara cavolate come Guardiola in Nazionale. Stiamo toccando vette mai toccate. Cosa può fare Guardiola in Nazionale, uno abituato al campo? Uno abituato al campo come Spalletti ha fallito. Il candidato più credibile è Mancini, anzi l'unico candidato. A Conte gli hanno offerto tanti milioni Fenerbahce ma ha rifiutato, aspetterà più avanti la Juve".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Kakà: “Ronaldo il migliore con cui abbia mai giocato. A volte mi chiedevo…”
Ausilio: “Lukaku mi mandava video, parlò con Thuram. Ma capii che qualcosa non andava...

© RIPRODUZIONE RISERVATA