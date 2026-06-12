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fcinter1908 news interviste Infantino: “Discutiamo di un Mondiale a 64 squadre. Così magari si qualifica anche l’Italia…”

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Infantino: “Discutiamo di un Mondiale a 64 squadre. Così magari si qualifica anche l’Italia…”

Infantino: “Discutiamo di un Mondiale a 64 squadre. Così magari si qualifica anche l’Italia…” - immagine 1
Intervistato da CazéTV, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a poche ore dal via del Mondiale 2026
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da CazéTV, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a poche ore dal via del Mondiale 2026 in Messico, Canada e USA, non risparmiando una stoccata all'Italia, che ha mancato la qualificazione alla rassegna per la terza volta consecutiva:

Infantino: “Discutiamo di un Mondiale a 64 squadre. Così magari si qualifica anche l’Italia…”- immagine 2
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"Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. È già un evento molto grande".

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"Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 nazionali, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. È già stato dibattuto nel Consiglio della FIFA, ma ora godiamoci questa edizione a 48. Forse l’Italia si qualifica con 64 nazionali. Chissà, magari se ne mettiamo 208...".

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