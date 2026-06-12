Intervistato da CazéTV, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a poche ore dal via del Mondiale 2026

Intervistato da CazéTV, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a poche ore dal via del Mondiale 2026 in Messico, Canada e USA, non risparmiando una stoccata all'Italia, che ha mancato la qualificazione alla rassegna per la terza volta consecutiva: