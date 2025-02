«Mi viene da pensare alla sfida tra Napoli e Inter, ovviamente, ma fatico a vederla come decisiva. Magari ci darà qualche indicazione in più e noi potremo più o meno intuire eventuali sviluppi. Eventuali, però».

«Molto. Campionato che non è scontato, come dimostra la sconfitta dell’Inter a Firenze. Al Napoli ha restituito quel retrogusto dolce che il pareggio dell’Olimpico al ‘93 aveva tolto».

La storiella sulla Champions che toglie o dà, non si è ben capito, lei come la racconta?

«Che è sempre meglio giocarla. Poi è chiaro: risparmi voli, spostamenti, ti alleni meglio. Ma l’attesa è una carica che non appartiene a nessun’altra vigilia. È adrenalina pura».

«Non penso sia semplice rimontare per l’Atalanta, che è sfortunatissima visti gli infortuni. E le altre sono ancora più lontane. Lazio, Fiorentina, Juve, Bologna e Milan si contenderanno la qualificazione in Champions League. Ma lo scudetto è un affare a due».

Che non consente sbilanciamenti.

«Non si danno percentuali in casi del genere, si rischiano brutte figure. E comunque possiamo almeno essere sicuri che non ci annoieremo, non lo consentiranno il Napoli e l’Inter, Conte e Simone Inzaghi sapranno fronteggiarsi ad oltranza».