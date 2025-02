Sono 22 i calciatori delezionati dal ct Battisti per i prossimi test in programma martedì 11 e giovedì 13 febbraio

Dopo il successo in amichevole contro la Slovenia a gennaio (1-0 e 2-0), la Nazionale Under 15 tornerà in campo per affrontare i pari età della Polonia martedì 11 (ore 14.30) e giovedì 13 febbraio (ore 11) presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.