FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Milan mi fa paura, rappresentazione perfetta di Allegri. Rabiot quello che gli serviva”

ultimora

Biasin: “Milan mi fa paura, rappresentazione perfetta di Allegri. Rabiot quello che gli serviva”

Biasin: “Milan mi fa paura, rappresentazione perfetta di Allegri. Rabiot quello che gli serviva” - immagine 1
Il giornalista di Libero, ospite del programma tv Pressing, ha parlato delle potenzialità del Milan dopo la vittoria di Udine
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, ospite del programma tv Pressing, ha parlato delle potenzialità del Milan dopo la vittoria di Udine:

Biasin: “Milan mi fa paura, rappresentazione perfetta di Allegri. Rabiot quello che gli serviva”- immagine 2

"Milan mi fa paura, assolutamente. Mi sembra che sappia esattamente quello che vuole, rappresentazione perfetta di Allegri che con questa situazione: una partita a settimana e il colpo migliore nell'ultimo giorno, Rabiot, ha trovato tutto quello che gli serviva. Con un appuntamento a settimana farà tanti punti". 

Leggi anche
Condò: “Inter, 3 passi avanti. Quante contraddizioni. Akanji meglio di Pavard. Pio e...
Inter-Sassuolo, appuntamento con il sondaggio: i 4 candidati per il Man of the Match

© RIPRODUZIONE RISERVATA