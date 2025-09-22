Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, ospite del programma tv Pressing, ha parlato delle potenzialità del Milan dopo la vittoria di Udine:
"Milan mi fa paura, assolutamente. Mi sembra che sappia esattamente quello che vuole, rappresentazione perfetta di Allegri che con questa situazione: una partita a settimana e il colpo migliore nell'ultimo giorno, Rabiot, ha trovato tutto quello che gli serviva. Con un appuntamento a settimana farà tanti punti".
