Il giornalista di Libero, ospite del programma tv Pressing, ha parlato delle potenzialità del Milan dopo la vittoria di Udine

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin , ospite del programma tv Pressing, ha parlato delle potenzialità del Milan dopo la vittoria di Udine:

"Milan mi fa paura, assolutamente. Mi sembra che sappia esattamente quello che vuole, rappresentazione perfetta di Allegri che con questa situazione: una partita a settimana e il colpo migliore nell'ultimo giorno, Rabiot, ha trovato tutto quello che gli serviva. Con un appuntamento a settimana farà tanti punti".