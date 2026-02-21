FC Inter 1908
Le parole ai microfoni di DAZN di Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, nell'intervallo del match contro l'Inter
Marco Astori
"Dobbiamo muovere di più la palla e quando arriva un'occasione dobbiamo sfruttarla: loro sono una squadra forte". Queste le parole ai microfoni di DAZN di Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, nell'intervallo del match contro l'Inter.

