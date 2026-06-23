Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter ed ex capitano nerazzurro, è intervenuto all'interno del podcast "Zero Possibilità": "Una decisione difficile presa da capitano? Tante. Quando sei capitano, la cosa più importante è l'empatia con i tuoi compagni, il rispetto, la credibilità. Ho avuto la fortuna che tutti i compagni mi hanno rispettato. Quando sono diventato capitano, l'unica differenza è che avevo più responsabilità. Ci sono stati momenti belli, altri difficili: non è semplice, ma l'ho sempre fatto con grande responsabilità".