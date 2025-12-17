Valincic, però, al momento è infortunato anche se l'agente chiarisce che per il 22 gennaio sarà a disposizione della Dinamo

Matteo Pifferi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 22:36)

Nei giorni scorsi Gianluca Di Marzio ha rivelato come l'Inter abbia pensato a Moris Valincic, difensore della Dinamo Zagabria, per sostituire Denzel Dumfries.

L'agente di Valinic, Adrian Aliaj, ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti: "Inter, Milan, Lazio e soprattutto il Napoli sono interessate a Moris, ma nessuno ha ancora fatto un'offerta. Due club hanno detto un mese e mezzo fa che avrebbero voluto chiudere l'affare in inverno e lasciarlo alla Dinamo fino all'estate, come nel caso di Petar Sučić l'anno scorso, ma l'infortunio ha rallentato le cose, si sono fermati a metà dell'opera", ha detto Aliaj.

No all'Inter subito — "Al momento penso che un trasferimento in inverno non sia un'opzione, deve tornare e oggettivamente è giusto che avvenga in estate. Non è realistico che Valinčić sostituisca Dumfries a gennaio, se dovesse rimanere fuori per un periodo più lungo a causa di un infortunio, perché anche Moris ha bisogno di più tempo. Non vorrei forzare le cose. Se l'Inter vuole davvero qualcuno quest'inverno, Moris incluso, le costerà molto. Il giocatore è pronto a giocare nella Dinamo fino all'estate, per poi andare in Italia"

Non per forza l'Inter? — "Moris ha fatto un grande salto dall'Istra 1961 con Paolo Tramezzani, poi Gonzalo Garcia, e la Dinamo lo ha valorizzato al meglio. Sono stato in contatto con diversi club di Serie A, la storia va avanti da molto tempo, è interessante per tutti perché il lato destro è sempre carente. È ancora tutto aperto. Per quanto riguarda Dumfries, l'olandese molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto con l'Inter. In tutto questo, è molto importante che Petar Sučić abbia lasciato un'ottima impressione, con le sue partite in quel club ha aperto le porte ai giocatori della Dinamo. Ecco perché seguono Valinčić da tempo. Quindi, c'è interesse, il giocatore piace, ma la decisione è ancora lontana. È troppo presto per dire quale dei club sopra menzionati sarà quello che finalizzerà il trasferimento alla fine. La Serie A è sicuramente il nostro obiettivo, sia per me che per Valinčić"

Il prezzo? — "Il prezzo del trasferimento sarà quello che qualcuno offrirà, e se me lo chiedete, in linea di principio, il prezzo di Valinčić si aggira tra i 16 e i 18 milioni di euro. Credo che possiamo raggiungere queste cifre. Potrebbe essere il terzino destro più costoso di sempre ad aver lasciato la Croazia. Tuttavia, molti fattori determinano il prezzo, è un fatto in continua evoluzione e può variare facilmente. Dipende da come torna Moris, da come gioca la Dinamo, e alla fine c'è sempre qualcosa da negoziare

Quando torna? — "Devo darvi un'ottima notizia. Non si è trattato di una lesione al quinto metatarso, come è stato scritto, ma al terzo. È stata una frattura da stress, una frattura in due o tre punti, ma non è stato operato, non era necessario, ha solo bisogno di tempo. Questa settimana si sta togliendo tutto, iniziando a correre lentamente. L'obiettivo è chiaro: tornerà sicuramente in campo il 22 gennaio, e resta da vedere se sarà pronto per 15 minuti, un tempo o l'intera partita. Le cose si stanno mettendo bene.