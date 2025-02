Claudio Ranieri ha ben fisso in mente l'obiettivo. Per questo non è il momento di pensare al nuovo corso o al futuro allenatore, ma solo alla Coppa Italia. In programma ci sono i quarti di finale in gara unica contro il Milan, a San Siro, e le scelte di domenica contro il Napoli, lasciando a riposo sei titolari, fanno capire quanto il tecnico punti sulle coppe, e non sul campionato, per dare un senso a una stagione per la Roma cominciata con due esoneri "L'obiettivo è far bene contro il Milan - dice Ranieri alla vigilia -. In casa sono 12 gare che non perde, andiamo a trovare una squadra piena di talenti e campioni. Noi saremo lì con la voglia di far bene e passare il turno, non certo per passare un giorno fuori Roma".