"Inter è la più forte, quando ti metti lì non è Conceicao che si chiude, ma io Leao lo avrei tenuto dentro. Nella vita ci vuole anche culo: entra Zalewski. Non credo di essere stato l'unico a dire Inzaghi è impazzito. Però poi va bene. Da una parte c'è un valore e dall'altra un altro. Tra Inter e Milan c'è una differenza di punti... Un miracolo che abbia vinto i due derby precedenti. A Dazn mi devono spiegare perché l'open Var lo fanno solo quando vogliono loro. Non c'era tempo, ora di domenica prossima ci siamo già scordati. Si sarà sentito l'arbitro che dice è entrato in scivolata e ha preso la palla, sì ha preso la palla. È passato così e quando hanno rivisto il replay era tardi e hanno sperato che non se ne accorgesse nessuno. L'errore del Var è clamoroso e Dazn lo deve far vedere, non che arrivano lì e va sempre tutto bene. Roma-Napoli rivaluta il pareggio del derby".