Palladino: “Fallo chiaro ed evidente su Hien. Proteste Napoli? Le capisco ma…”

Le parole di Raffaele Palladino ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Napoli dalla sua Atalanta
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli, Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così:

"La squadra ha raggiunto grande consapevolezza nei propri mezzi, tre mesi fa abbiamo perso 3-1 col Napoli. Da lì abbiamo iniziato un percorso, tante partite e tante prestazioni positive. La squadra è sempre cresciuta, c'è tanta autostima, siamo felici della prestazione, abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi, vogliamo continuare a crescere. Questa partita ci dà tanta energia per il Dortmund"

"L'episodio l'ho visto, per quanto mi riguarda io vedo semplicemente che il mio calciatore affronta Hojlund uno contro uno, Hien era in vantaggio e vedo, ho chiesto anche a Hien, una trattenuta col braccio e poi spinto a terra. Per me non c'è nulla da dire, è un fallo chiaro ed evidente perché c'è un contatto. Capisco la posizione del Napoli ma è tutto molto chiaro e evidente. Hien mi ha confermato che è stato buttato giù. Non vorrei parlare di episodi, è stata una bellissima partita, è stata una grande battaglia e siamo felici di aver vinto"

