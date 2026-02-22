FC Inter 1908
Gutierrez: “Gol annullato? Ogni settimana è così, non capisco il VAR. Sul 2-0…” - immagine 1
Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn del gol annullato agli azzurri per il contatto tra Hien e Hojlund
Matteo Pifferi Redattore 

Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn del gol annullato agli azzurri per il contatto tra Hien e Hojlund:

"Sono d'accordo con quello che ha detto il direttore, ho rivisto il video. Non è fallo, non capisco perché il VAR non ha aiutato l'arbitro. Ogni settimana è così, vediamo cosa succederà"

Prima volta che il Napoli si fa rimontare: hai sentito che vi sono mancate le gambe?

"Se danno il 2-0, la partita cambia completamente"

Primo assist

"Ho parlato con Elmas, mi ha detto di batterla così tesa e l'ho fatto"

