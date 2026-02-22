Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn del gol annullato agli azzurri per il contatto tra Hien e Hojlund:
Gutierrez: “Gol annullato? Ogni settimana è così, non capisco il VAR. Sul 2-0…”
Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn del gol annullato agli azzurri per il contatto tra Hien e Hojlund
"Sono d'accordo con quello che ha detto il direttore, ho rivisto il video. Non è fallo, non capisco perché il VAR non ha aiutato l'arbitro. Ogni settimana è così, vediamo cosa succederà"
Prima volta che il Napoli si fa rimontare: hai sentito che vi sono mancate le gambe?
"Se danno il 2-0, la partita cambia completamente"
Primo assist
"Ho parlato con Elmas, mi ha detto di batterla così tesa e l'ho fatto"
