«Sicuramente conta tanto rispondere all'Inter oggi, sono cinque partite che non vinciamo e noi dobbiamo ripartire dalla prestazione che abbiamo fatto contro di loro sapendo che i tifosi ci daranno una mano. Ci siamo preparati al meglio per vincere questa partita importante contro la Fiorentina». Giacomo Raspadori, prima della gara del Napoli contro la Fiorentina, ha parlato così della rivalità con i nerazzurri ai microfoni di DAZN.

Sicuramente per le mie qualità riesco ad esprimermi al meglio. Puoi avere un riferimento come Lukaku che ti dà una grande mano a fianco. Stiamo lavorando sull'intesa per migliorarla e speriamo oggi di poterlo dimostrare in campo vincendo.