Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Massimo Rastelli , allenatore, ha commentato così la sconfitta dell'Inter a Firenze: "Quella di ieri è stata la dimostrazione che nel calcio non si può mai abbassare la guardia e sottovalutare gli avversari, tanto meno questa Fiorentina che fa dell'aggressività una delle armi migliori. Da una parte c'è stata una Viola che sapendo dell'emergenza e delle difficoltà è andata oltre tutto, dall'altra un'Inter che pensava di trovare una squadra più in difficoltà e che con il passare dei minuti avrebbe portato a casa una vittoria. Invece è successo l'opposto, con una Fiorentina straripante nel finale".

"Ieri entrambi gli allenatori sapevano che squadra avrebbero affrontato, lunedì non sarà così. Perché entrano in gioco i nuovi acquisti e anche per Simone (Inzaghi, ndr) c'è l'incognita di trovare giocatori diversi. Ma ormai i due allenatori si conoscono e quindi grandi sorprese non me le aspetto, poi ognuno la prepara nella maniera possibile".