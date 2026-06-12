Dopo due stagioni, si è chiusa l’avventura di Conte al Napoli: ti aspettavi questo addio? E quale eredità lascia al club?

"Potevano esserci dubbi sulla permanenza di Conte, ma ero convinto che alla fine continuasse l'avventura in azzurro. Non mi aspettavo l'addio. Avrà sicuramente fatto le sue valutazioni, rendendosi conto di aver speso tante energie in questi due anni sulla panchina del Napoli. Lascia una squadra con una grande mentalità, con una cultura del lavoro e capace di andare oltre qualsiasi difficoltà. Il secondo posto conquistato quest'anno, nonostante tutti gli imprevisti e gli infortuni stagionali, è la dimostrazione dell'ottimo lavoro portato avanti da Conte e dal suo staff. Come ha dichiarato, non è riuscito a compattare l'ambiente, ma in una piazza come Napoli far convergere idee e pensieri non è e non sarà facile per nessuno".