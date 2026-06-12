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Rastelli: “Napoli? Non mi aspettavo l’addio di Conte. E ora Lukaku e de Bruyne…”
Intervistato da news.superscommesse.it, Massimo Rastelli ha commentato le vicende che hanno toccato la panchina del Napoli nelle ultime settimane, tra l'addio di Conte e il (probabile) arrivo di Allegri:
Dopo due stagioni, si è chiusa l’avventura di Conte al Napoli: ti aspettavi questo addio? E quale eredità lascia al club?—
"Potevano esserci dubbi sulla permanenza di Conte, ma ero convinto che alla fine continuasse l'avventura in azzurro. Non mi aspettavo l'addio. Avrà sicuramente fatto le sue valutazioni, rendendosi conto di aver speso tante energie in questi due anni sulla panchina del Napoli. Lascia una squadra con una grande mentalità, con una cultura del lavoro e capace di andare oltre qualsiasi difficoltà. Il secondo posto conquistato quest'anno, nonostante tutti gli imprevisti e gli infortuni stagionali, è la dimostrazione dell'ottimo lavoro portato avanti da Conte e dal suo staff. Come ha dichiarato, non è riuscito a compattare l'ambiente, ma in una piazza come Napoli far convergere idee e pensieri non è e non sarà facile per nessuno".
Con l’addio di Conte, Lukaku e De Bruyne sembrano destinati a restare: possono essere ancora protagonisti dopo una stagione complicata o sarebbe meglio voltare pagina?—
"Per Lukaku e De Bruyne dipenderà tutto dalla loro condizione fisica, che è imprescindibile per mettere in evidenza le qualità tecniche che possiedono. La partecipazione al Mondiale col Belgio, che finirà a luglio inoltrato, potrebbe influire sotto questo punto di vista. Ecco perché devono essere bravi a gestire le energie fisiche e mentali. Max Allegri è molto bravo a lavorare con i giocatori di qualità e sa coordinare benissimo il gruppo, potrebbe rivitalizzare entrambi, mettendoli al centro del progetto. Penso che Lukaku e De Bruyne possano essere un valore aggiunto, una sorta di "nuovi acquisti" per il Napoli della prossima stagione".
(Fonte: news.superscommesse.it)
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