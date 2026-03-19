L'ex giocatore del Napoli ha parlato della squadra di Conte e si è soffermato sulla lotta scudetto

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 marzo - 02:00

Il Napoli si prepara ad affrontare, nella gara che si giocherà venerdì 20 marzo alle 18.30, il Cagliari e l'ex azzuro Massimo Rastelli a Radio TuttoNapoli, come riporta TMW, ha parlato della sfida ma anche della lotta scudetto che vede ancora coinvolta anche la squadra di Conte a meno nove dall'Inter capolista.

«Il Napoli deve pensare a fare il massimo dei punti possibili. Il calendario, sulla carta, permette di fare un grande bottino. Poi tutto dipenderà dall’Inter: è l’unica che può perdere questo Scudetto. Il Napoli deve farsi trovare pronto e approfittare di eventuali passi falsi», ha sottolineato.

Sulla difficoltà della sfida che la formazione azzurra giocherà in trasferta in Sardegna ha anche aggiunto: «Il Cagliari arriva da una sconfitta pesante e cercherà di reagire, quindi per il Napoli sarà una gara complicata. Gli azzurri stanno bene, stanno recuperando giocatori importanti, ma sarà fondamentale non sottovalutare l'impegno».

(Fonte: Radio TuttoNapoli - TMW)