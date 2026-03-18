Nuovo stadio, investimenti, il futuro dell'Inter e non solo. Sono tanti gli argomenti che Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del club nerazzurro, ha affrontato in una lunga e interessante intervista alla Gazzetta dello Sport. Il dirigente traccia un primo bilancio a più di un anno dalla nomina.
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Ricci: “Altro che riduzione costi, cosa faremo con Oaktree. Top10, stadio, accordi, vi dico tutto”
“Molto buono. Sono tornato in una realtà che già conoscevo ma che ho trovato profondamente diversa. Ci sono grandi prospettive, grandi ambizioni, una proprietà solida che ha le idee molto chiare e la volontà di far crescere il club. Sono entrato all’inizio di una stagione che, pur non traducendosi in titoli sportivi, ha avuto una valenza molto strategica, esponendo l’Inter, nell’arco di tutta l’annata fino alla finale, sul palcoscenico globale più importante a cui possiamo avere accesso oggi, cioè la Champions League. E la partecipazione al Mondiale per club ci ha consentito di costruire un piano di presenza e di attivazioni su un mercato strategico come quello americano. Sono contento di lavorare nella realtà industriale che ha assunto la leadership del mercato domestico e che, quindi, ha anche l’onere di portare il calcio italiano in Europa e nel mondo”, esordisce Ricci intervistato da Marco Iaria.
In cosa è cambiata l’Inter?
“Dopo il Covid, anno dopo anno, si è evoluta attraverso una guida stabile e una continuità di risultati e ha saputo crescere partendo dalle aree in cui poteva migliorare di più. Quello che conta è acquisire la consapevolezza che guardare al mondo, per una realtà calcistica d’élite come l’Inter, non è un vezzo ma un dovere: è l’unica strada che può legittimare la sostenibilità e continuare ad alimentare il circolo virtuoso. Questo è l’aspetto su cui sto cercando di porre più attenzione. Va preservata la nostra fanbase locale, quel legame solido con gli appassionati sul mercato domestico. Ma allo stesso tempo, non si può non tenere conto della globalizzazione”.
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