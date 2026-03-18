“Molto buono. Sono tornato in una realtà che già conoscevo ma che ho trovato profondamente diversa. Ci sono grandi prospettive, grandi ambizioni, una proprietà solida che ha le idee molto chiare e la volontà di far crescere il club. Sono entrato all’inizio di una stagione che, pur non traducendosi in titoli sportivi, ha avuto una valenza molto strategica, esponendo l’Inter, nell’arco di tutta l’annata fino alla finale, sul palcoscenico globale più importante a cui possiamo avere accesso oggi, cioè la Champions League. E la partecipazione al Mondiale per club ci ha consentito di costruire un piano di presenza e di attivazioni su un mercato strategico come quello americano. Sono contento di lavorare nella realtà industriale che ha assunto la leadership del mercato domestico e che, quindi, ha anche l’onere di portare il calcio italiano in Europa e nel mondo”, esordisce Ricci intervistato da Marco Iaria.