Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole

Marco Astori Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 10:46)

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole partendo da Cesc Fabregas: «Cesc è un po’ come un Ceo del settore calcio. Nelle grandi aziende non funziona che si chiede a un manager quando se ne vuole andare. Siamo felici che sia con noi ma sappiamo che nella vita può succedere di tutto. Ci godiamo il momento. Abbiamo creato un sistema per il quale pensiamo che un eventuale addio non vada a fare cascare tutto».

Anche Nico Paz resterà?

«La decisione spetta solo al Real Madrid. Noi non possiamo farci niente se non aspettare e agire di conseguenza. Saremo comunque felici per lui e cominceremo a lavorare per trovare un sostituto. Per ora sta benissimo qui, in questa grande famiglia».

La cosa che le piace di più del calcio italiano?

«La passione della gente».

Cosa ne pensa degli arbitri?

«Non mi lamento, sono parte del gioco. È un lavoro molto difficile, in cui si rischia di essere insultato, e quasi si fa fatica a comprendere come una persona possa scegliere di farlo».

Dove vede il Como fra cinque anni?

«Difficile per me ora guardare così in avanti. Mi piacerebbe che il club fosse auto sostenibile. E che continui a dare felicità e anche opportunità a tante persone».