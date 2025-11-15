FC Inter 1908
Reijnders: “Derby? Lo guarderò, il Milan può vincere e può arrivare alla seconda stella”

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan oggi al Manchester City, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista del derby
Marco Astori
Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan oggi al Manchester City, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista del derby tra l'Inter e i rossoneri: "Il derby? Sicuramente guarderò la partita, non ci sono dubbi. E supporterò il Milan, stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata.

Il derby della Madonnina (in italiano, ndr) è difficile, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti. Lo scudetto al Milan? La possibilità di vincere quest’anno c’è, stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la seconda stella della storia del Milan possa arrivare presto"

