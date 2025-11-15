Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan oggi al Manchester City, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista del derby tra l'Inter e i rossoneri: "Il derby? Sicuramente guarderò la partita, non ci sono dubbi. E supporterò il Milan, stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata.
Reijnders: “Derby? Lo guarderò, il Milan può vincere e può arrivare alla seconda stella”
Il derby della Madonnina (in italiano, ndr) è difficile, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti. Lo scudetto al Milan? La possibilità di vincere quest’anno c’è, stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la seconda stella della storia del Milan possa arrivare presto"
