Marco Astori Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 10:02)

E' Mario Gila il nome che in queste ore viene accostato con più forza all'Inter per la difesa in ottica futura. Lo spagnolo è in scadenza con la Lazio nel 2027 e, viste le difficoltà dei biancocelesti sul mercato, la sua cessione non è un'ipotesi da scartare a priori.

E' uno scenario, però, come spiega il Corriere della Sera, che metterebbe "in conflitto" Maurizio Sarri con la società. Si legge: "Per lui la Lazio ha sborsato 6 milioni nel 2022. Sullo spagnolo ci sono Milan (di Tare, che lo ha scoperto e portato a Roma) e Inter che potrebbero mettere sul piatto circa 20 milioni.

La plusvalenza non sarebbe totale (il 50% dei ricavi va girato al Real), ma sarebbe comunque significativa. Sarri però non avallerebbe di certo la cessione".