FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Inter seria su Gila: “Marotta per prenderlo può mettere sul piatto…”

calciomercato

Mercato, Inter seria su Gila: “Marotta per prenderlo può mettere sul piatto…”

Mercato, Inter seria su Gila: “Marotta per prenderlo può mettere sul piatto…” - immagine 1
Per lui la Lazio ha sborsato 6 milioni nel 2022. Sullo spagnolo ci sono Milan (di Tare, che lo ha scoperto e portato a Roma) e Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' Mario Gila il nome che in queste ore viene accostato con più forza all'Inter per la difesa in ottica futura. Lo spagnolo è in scadenza con la Lazio nel 2027 e, viste le difficoltà dei biancocelesti sul mercato, la sua cessione non è un'ipotesi da scartare a priori.

Mercato, Inter seria su Gila: “Marotta per prenderlo può mettere sul piatto…”- immagine 2
Getty

E' uno scenario, però, come spiega il Corriere della Sera, che metterebbe "in conflitto" Maurizio Sarri con la società. Si legge: "Per lui la Lazio ha sborsato 6 milioni nel 2022. Sullo spagnolo ci sono Milan (di Tare, che lo ha scoperto e portato a Roma) e Inter che potrebbero mettere sul piatto circa 20 milioni.

Mercato, Inter seria su Gila: “Marotta per prenderlo può mettere sul piatto…”- immagine 3

La plusvalenza non sarebbe totale (il 50% dei ricavi va girato al Real), ma sarebbe comunque significativa. Sarri però non avallerebbe di certo la cessione".

Leggi anche
Biasin svela: “Ho parlato col capo scout dell’Udinese e mi ha detto che per Solet...
Pedullà: “Inter arrivata anche a chiedere 50 mln per Frattesi! Sarebbe suicidio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA