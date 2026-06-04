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Reijnders: “Dumfries? Real Madrid passo avanti per lui, se l’è meritato perché…”

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Tijjani Reijnders, centrocampista ex Milan e oggi al Manchester City, ha commentato il prossimo trasferimento di Denzel Dumfries dall'Inter al Real Madrid
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato dal termine dell'amichevole tra Olanda e Algeria, persa dagli Orange per 1-0, Tijjani Reijnders, centrocampista ex Milan e oggi al Manchester City, ha commentato il prossimo trasferimento di Denzel Dumfries dall'Inter al Real Madrid.

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Ecco le sue dichiarazioni:

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"Naturalmente, ci siamo congratulati tutti con lui. È un grande passo avanti per lui, e giustamente. Ha dimostrato di cosa è capace nelle ultime stagioni, quindi se lo merita ampiamente".

(Fonte: voetbalprimeur.nl)

 

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