Tijjani Reijnders, centrocampista ex Milan e oggi al Manchester City, ha commentato il prossimo trasferimento di Denzel Dumfries dall'Inter al Real Madrid

Intervistato dal termine dell'amichevole tra Olanda e Algeria, persa dagli Orange per 1-0, Tijjani Reijnders, centrocampista ex Milan e oggi al Manchester City, ha commentato il prossimo trasferimento di Denzel Dumfries dall'Inter al Real Madrid.

"Naturalmente, ci siamo congratulati tutti con lui. È un grande passo avanti per lui, e giustamente. Ha dimostrato di cosa è capace nelle ultime stagioni, quindi se lo merita ampiamente".