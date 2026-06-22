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Reijnders: “Legato al Milan, abbraccerei volentieri Ibrahimovic. Su Dumfries e il Real…”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Reijnders ha parlato dei rossoneri e del rapporto con Ibrahimovic:
A proposito di Italia: le manca il Milan?
«Sono legato ai rossoneri, sono e saranno sempre nel mio cuore. Sono stati due anni fantastici, dove ho imparato molto e grazie ai quali sono cresciuto in campo e come persona. Non li dimenticherò mai».
Per caso ha sentito Ibrahimovic? È in America come commentatore...
«Sì, lo so. Lo vedo. Non ci siamo ancora né scritti né sentiti, ma se dovessi incontrarlo lo abbraccerei con piacere».
Le manca l’Italia al Mondiale?
«Beh, ovvio. Mi è dispiaciuto molto, ma si rialzerà presto».
Il capocannoniere del Mondiale sarà Haaland?
«Ho visto la partita contro l’Iraq. Che si può dire di Erling? Segna sempre, è una macchina da gol. E io lo vedo anche in allenamento, col Manchester City. Credetemi: non ne sbaglia una neanche lì».
È la punta più forte del Mondiale?
«Beh, Erling è un amico ma io mi tengo Gakpo».
Dumfries ha già iniziato a parlare di Real dentro lo spogliatoio?
Sorride, prima di correre via sul pullman: «No, no…».
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