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fcinter1908 news interviste Reijnders: “Legato al Milan, abbraccerei volentieri Ibrahimovic. Su Dumfries e il Real…”

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Reijnders: “Legato al Milan, abbraccerei volentieri Ibrahimovic. Su Dumfries e il Real…”

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Reijnders ha parlato dei rossoneri e del rapporto con Ibrahimovic
Andrea Della Sala Redattore 

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Reijnders ha parlato dei rossoneri e del rapporto con Ibrahimovic:

A proposito di Italia: le manca il Milan?

«Sono legato ai rossoneri, sono e saranno sempre nel mio cuore. Sono stati due anni fantastici, dove ho imparato molto e grazie ai quali sono cresciuto in campo e come persona. Non li dimenticherò mai».

Per caso ha sentito Ibrahimovic? È in America come commentatore...

«Sì, lo so. Lo vedo. Non ci siamo ancora né scritti né sentiti, ma se dovessi incontrarlo lo abbraccerei con piacere».

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Le manca l’Italia al Mondiale?

«Beh, ovvio. Mi è dispiaciuto molto, ma si rialzerà presto».

Il capocannoniere del Mondiale sarà Haaland?

«Ho visto la partita contro l’Iraq. Che si può dire di Erling? Segna sempre, è una macchina da gol. E io lo vedo anche in allenamento, col Manchester City. Credetemi: non ne sbaglia una neanche lì».

È la punta più forte del Mondiale?

«Beh, Erling è un amico ma io mi tengo Gakpo».

Dumfries ha già iniziato a parlare di Real dentro lo spogliatoio?

Sorride, prima di correre via sul pullman: «No, no…».

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