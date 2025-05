"Fino a che vinci va tutto ok, hanno dei fenomeni anche dietro ma se non vinci più quel tipo di gioco va aggiustato", dice Repice sul Barça

Francesco Repice , giornalista e radiocronista, ha parlato a TMW Radio di Barcellona-Inter ma non solo. Repice è partito da Yamal e dal paragone con Messi:

"Partita molto emozionante, Yamal mi ha fatto davvero impressione. E' un calciatore superiore ma certi paragoni sono fuori luogo. E' eccessivo quello con Messi. ha già vinto un Europeo, è forte, ma ci sono dei calciatori che sono qualcosa di più grande. Uno che sta decentrato poi non potrà mai essere come uno che sta in mezzo al campo. Il paragone andrebbe fatto con Cristiano Ronaldo, perché il ruolo è quello, ma è comunque difficile".