L'Inter è l'antagonista principale del Napoli allo scudetto. Ne è sicuro l'ex difensore Leandro Rinaudo che, intervenuto ai microfoni di TMW, ha dichiarato:
L'antagonista principale del Napoli sembra abbastanza scontata l'Inter.—
“Credo che l’Inter continui ad essere la squadra più attrezzata per competere. Come rosa è la più completa e ha giocatori esperti a livello internazionale. L’Inter rimane la squadra che insieme al Napoli ha un potenziale per competere per lo Scudetto”.
Come vede Chivu?—
“Un allenatore giovane che ha fatto bene con il settore giovanile e poi a Parma dove ha dato una risposta importante salvando la squadra”.
(Fonte: TMW)
