L'Inter è l'antagonista principale del Napoli allo scudetto. Ne è sicuro l'ex difensore Leandro Rinaudo, che ha parlato così

Marco Macca Redattore 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 00:02)

L'Inter è l'antagonista principale del Napoli allo scudetto. Ne è sicuro l'ex difensore Leandro Rinaudo che, intervenuto ai microfoni di TMW, ha dichiarato:

L'antagonista principale del Napoli sembra abbastanza scontata l'Inter. — “Credo che l’Inter continui ad essere la squadra più attrezzata per competere. Come rosa è la più completa e ha giocatori esperti a livello internazionale. L’Inter rimane la squadra che insieme al Napoli ha un potenziale per competere per lo Scudetto”.

Come vede Chivu? — “Un allenatore giovane che ha fatto bene con il settore giovanile e poi a Parma dove ha dato una risposta importante salvando la squadra”.

(Fonte: TMW)