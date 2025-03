Gianni Rivera , ex calciatore, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Queste le sue parole verso la gara tra Italia e Germania di domani sera.

«A casa mia, solo e in totale relax davanti alla tv. Del resto sono l’unico in famiglia a seguire il calcio».

Ma com e? San Siro è il suo stadio e Italia-Germania è la sua partita. Non l’hanno invitata?

«Non ci hanno pensato o non hanno voluto pensarci. Certo mi dispiace, Rivera in tribuna durante Italia-Germania sarebbe stata una bella immagine televisiva per chi ama il calcio».