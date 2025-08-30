Seconda vittoria in due partite per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, a punteggio pieno in classifica dopo il successo di Pisa. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso ai microfoni di Sky:
Roma, Gasperini: “Gruppo serio, ottima prestazione. Dybala? può giocare ovunque. Koné…”
"Globalmente la prestazione è stata molto buona. All'inizio abbiamo sofferto contro un Pisa organizzato e fisico. Poi siamo venuti fuori: nella ripresa abbiamo fatto veramente bene, forse ci stava anche un gol in più. Dybala? Bellissima azione per il gol, azione di reparto. Se riusciamo a fare queste giocate... Contro squadre che si difendono in maniera così fisica, devi fare anche queste giocate. L'ho lasciato sulla sinistra perché Soulé stava facendo bene a destra, ma Paulo sono convinto che possa davvero giocare ovunque, può occupare diverse zone e sa sempre cosa fare. Voglio creare questa varietà anche a Soulé".
"Koné? Ha capacità di giocare più largo e più centralmente. Cristante giocava più centrale e allora l'ho allargato un po', è stato protagonista in tante azioni. La cosa più straordinaria è che questo gruppo aveva già una mentalità forte da Ranieri, ma che si è messo da subito a disposizione in maniera straordinaria. Forse gli è rimasta un po' di amarezza per la mancata Champions: questo è un gruppo serio. Quando è così, si parte forte e poi si può aggiungere dell'altro".
