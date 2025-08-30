Intervistato da SportWeek, Bobo Vieri ha parlato anche della lotta scudetto. L'ex bomber nerazzurro non ha dubbi, per lui è l'Inter la squadra favorita. "Io vedo sempre l’Inter favorita. Secondo me ha ancora la rosa più forte. Poi, se mi chiedi se vincerà lo scudetto, rispondo che non lo so, non ne ho idea. L’età media alta? Vero, ma i giocatori sono forti. Il Napoli è lì, appiccicato, e già l’anno scorso ha vinto pur essendo inferiore ai nerazzurri".

Chi sarà l’ago della bilancia nell’Inter?

«Più che un giocatore, penso a un reparto: il centrocampo. In ogni squadra è quello, l’ago della bilancia. Se il centrocampo “gira”, gli attaccanti fanno gol. Viceversa, i palloni faticano ad arrivare o comunque arrivano con i tempi sbagliati. Io dico che i centrocampisti dell’Inter sono tra i primi tre-quattro in Europa. Giocatori come Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Frattesi, è tutta gente che fa gol, entra in area e ha un gran piede. E poi Dimarco, Dumfries, esterni che creano tanto, tante occasioni da gol. L’Inter ha perso 5-0 la finale di Champions col Psg? Vero, ma ha fatto un’annata comunque incredibile, arrivando a giocarsi tutto nell’ultimo mese, mese e mezzo. Firmerei tutti gli anni per giocarmi tutti i trofei a un mese e mezzo dalla fine. Poi puoi non vincere, ma a me non interessa. L’importante è esserci».