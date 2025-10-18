Chivu a InterTV: “Abbiamo saputo soffrire e difendere basso. Complimenti a…”

L'Inter supera la Roma all'Olimpico grazie alla rete messa a segno da Bonny nel primo tempo e agguanta Roma e Napoli in vetta alla classifica

Arriva la sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri che all'Olimpico superano la Roma di Gasperini agguantandola in vetta alla classifica. Queste le parole di Cristian Chivu raccolte nel post match dai microfoni di InterTV: "Abbiamo fatto un buon primo tempo e nella ripresa siamo calati, abbiamo saputo soffrire e difendere basso per colpire in contropiede. Complimenti anche ai ragazzi che hanno capito quello che si doveva fare in questa partita"