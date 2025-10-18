Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, intervistato da DAZN, ha commentato così la vittoria di stasera contro la Roma

Marco Astori Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 23:36)

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, intervistato da DAZN, ha commentato così la vittoria di stasera contro la Roma: "Il gruppo è calato subito nelle richieste di un campionato che vuole essere fatto ad alti livelli: cerchiamo di fare di tutto per essere propositivi e raggiungere i nostri obiettivi. Non è semplice dopo la delusione dell'anno scorso, dove le aspettative erano altre: ma i ragazzi meritano i complimenti perché cercano di fare del loro meglio. Poi dopo la sosta è sempre un'incognita: solo ieri abbiamo fatto un allenamento al completo. Hanno provato a ripartire dove eravamo rimasti: abbiamo fatto un bel primo tempo con pressioni fatte bene e potevamo far meglio il qualche ripartenza.

Nel secondo siamo un po' calati anche per bravura dell'avversario che ci ha schiacciati: ma abbiamo difeso con attenzione, siamo stati anche fortunati. Mi prendo questi tre punti, qua non sarà facile per nessuno, è una squadra allenata bene la Roma. Cambio di Lautaro? Un po' la sua disponibilità e i suoi sforzi, ha fatto un solo allenamento: aveva un raffreddore forte. Ma da capitano vero si è messo a disposizione del gruppo e ha cercato di fare il massimo e dare quello che abbiamo sempre richiesto, essere ognuno la propria miglior versione. Lui si è calato con umiltà e sacrificio, i frutti si vedono perché ha iniziato a segnare e a trascinare il gruppo anche fuori dal campo.

L'abbraccio finale? Mi sono capitati sulla strada mentre andavano a gesteggiare (ride, ndr). C'è la consapevolezza di aver ottenuto un risultato importante: sono le solite partite che indirizzano il cammino della squadra. Hanno capito che era importante, torniamo a casa più contenti di prima. Domani NFL e non Milan-Fiorentina? La Red Zone non la manco: potrei anche scegliere perché ho un tablet e una tv, devo scegliere dove guardarle ma le guardo tutte e due volentieri. Dipende da quello che dicono mia moglie e mia figlia".