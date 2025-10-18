FC Inter 1908
Chivu: “Lautaro capitano vero, aveva forte raffreddore! NFL o Milan-Fiorentina? Rispondo così”

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, intervistato da DAZN, ha commentato così la vittoria di stasera contro la Roma
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, intervistato da DAZN, ha commentato così la vittoria di stasera contro la Roma: "Il gruppo è calato subito nelle richieste di un campionato che vuole essere fatto ad alti livelli: cerchiamo di fare di tutto per essere propositivi e raggiungere i nostri obiettivi. Non è semplice dopo la delusione dell'anno scorso, dove le aspettative erano altre: ma i ragazzi meritano i complimenti perché cercano di fare del loro meglio. Poi dopo la sosta è sempre un'incognita: solo ieri abbiamo fatto un allenamento al completo. Hanno provato a ripartire dove eravamo rimasti: abbiamo fatto un bel primo tempo con pressioni fatte bene e potevamo far meglio il qualche ripartenza.

Nel secondo siamo un po' calati anche per bravura dell'avversario che ci ha schiacciati: ma abbiamo difeso con attenzione, siamo stati anche fortunati. Mi prendo questi tre punti, qua non sarà facile per nessuno, è una squadra allenata bene la Roma. Cambio di Lautaro? Un po' la sua disponibilità e i suoi sforzi, ha fatto un solo allenamento: aveva un raffreddore forte. Ma da capitano vero si è messo a disposizione del gruppo e ha cercato di fare il massimo e dare quello che abbiamo sempre richiesto, essere ognuno la propria miglior versione. Lui si è calato con umiltà e sacrificio, i frutti si vedono perché ha iniziato a segnare e a trascinare il gruppo anche fuori dal campo.

L'abbraccio finale? Mi sono capitati sulla strada mentre andavano a gesteggiare (ride, ndr). C'è la consapevolezza di aver ottenuto un risultato importante: sono le solite partite che indirizzano il cammino della squadra. Hanno capito che era importante, torniamo a casa più contenti di prima. Domani NFL e non Milan-Fiorentina? La Red Zone non la manco: potrei anche scegliere perché ho un tablet e una tv, devo scegliere dove guardarle ma le guardo tutte e due volentieri. Dipende da quello che dicono mia moglie e mia figlia".

