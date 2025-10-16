Devyne Rensch, difensore della Roma, ha parlato a CBS nel corso della trasmissione CBS Golazo. Il difensore ha parlato del ritorno in campo e della sfida contro l'Inter di Chivu:
Roma, Rensch: “Inter fortissima, ma giochiamo in casa e vogliamo i 3 punti”
"È una grande partita per entrambe le squadre e per i tifosi. Abbiamo avuto diverso tempo per allenarci e ora ci concentreremo nel preparare la gara e tra poco li affronteremo".
Rensch prosegue:
"Credo sia la connessione che abbiamo, non solo tra i difensori. La difesa inizia dall’attacco. Ognuno ha il suo compito e le sue responsabilità. Gasperini? Ci alleniamo veramente tanto. È difficile ma utile, perché poi in partita è tutto più facile".
Il difensore ha poi aggiunto:
"In Serie A è importante fare 3 punti. È importante giocare bene ma soprattutto vincere, indipendentemente da chi affronti. Dobbiamo essere pronti per questa partita. L’Inter è una squadra molto, molto forte. Per noi è una partita importante, perché giochiamo in casa e con i nostri tifosi. Dobbiamo solo pensare a giocare bene e la cosa più importante è prendere i tre punti".
