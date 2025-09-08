Udinese, Nani: “Atta lo paragono a Bellingham. Zaniolo maturato, noi a San Siro…”

Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, ha rilasciato un'ampia intervista al Messaggero Veneto

«Io non ho alcun dubbio perché l’ho visto maturato e consapevole che l’Udinese è l’ultima chiamata per altissimi livelli. Nicolò ha rifiutato altre piazze e ha voluto fortissimamente Udine perché pensa che sia la società giusta per rilanciarsi dopo non avere avuto la continuità che meritava per errori e infortuni. Il suo talento poi è cristallino e fuori discussione. Quanto è durata la trattativa? Un mese, e con svariati colpi di scena dell’ultimo giorno, ma anche quella per Zanoli è stata lunga, anche se non come quella per Miller»

Dove e come fare il salto di qualità che si aspettano i tifosi?

«Questo è un progetto nato dopo il grande spavento di Frosinone e nato con un allenatore che si è calato nella realtà. Il salto di qualità va fatto nella mentalità che deve coinvolgere tutti e che è già stata dimostrata a San Siro, dove è emersa la voglia di lottare e di fare la partita».

E dove Kristensen non ha fatto rimpiangere Bijol…

«Nessuno fa nulla senza il gruppo, e il discorso vale per tutti. Avere un team con la stessa mentalità e grande determinazione vale molto più che avere dei semplici top player. Noi abbiamo degli ottimi talenti e un grande gruppo e con quello vogliamo arrivare ai nostri obiettivi».

A proposito di talenti, Atta a Milano ha fatto capire di che pasta è fatto…

«Ha il fisico da grandissime squadre europee e io lo paragono a Bellingham, ma possiede anche una quadratura mentale. Lui sta bene a Udine e sa che deve migliorare. Deve fare più gol, ma è già un giocatore disequilibrante per le avversarie. Abbiamo tanti talenti, anche Palma è un giocatore straordinario, come lo dimostrerà Miller e Gueye e lo stesso Solet».