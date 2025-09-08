David: “Puntiamo ad essere competitivi anche in Champions. E contro l’Inter…”

Jonathan David, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: "A Torino mi sento bene, voglio vincere"

Jonathan David , attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset:

"Alla Juve mi sento bene, è sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili".