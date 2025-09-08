Jonathan David, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset:
David: “Puntiamo ad essere competitivi anche in Champions. E contro l’Inter…”
"Alla Juve mi sento bene, è sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili".
Alla conferenza di presentazione hai detto che potrai segnare 25 gol. Dopo questo inizio sei d’accordo con te stesso o ora punti più in alto?
“Proverò a segnare più gol possibili, certo, qualora dovessi arrivare a 25 ne sono felice, se non dovessi farcela, pazienza, darò il massimo".
Pensi di poter giocare in coppia con Vlahovic? Potrebbe essere la coppia d’attacco più forte della A.
“Sì penso di sì. Ovviamente spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui".
Nel prossimo turno di Serie A, Juventus-Inter, il derby d’Italia.
“Sappiamo che si tratta di una partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà".
Ultima domanda. Potete vincere o competere per vincere Serie A e Champions League?
“Certo, penso potremo competere in qualsiasi competizione a cui partecipiamo, tentando di arrivare il più lontano possibile".
