Soulé: “Inter tra le più forti da diverso tempo. Il nostro secondo tempo…”

È importante avere la fiducia dell'allenatore, dei compagnie della gente che ho cercato di guadagnarmi lavorando e facendo le cose semplici come diceva mister Ranieri. Sono cose che riscono quando credono in te e Gasperini mi lascia esprimere vicino all'area, mi dice di stare là e le occasioni avute è perché mi dice di credere anche nelle palle sporche come con il Verona, crederci anche quando sei stanco. Ovviamente il suo gioco lo stiamo apprendendo e in mezzo al campo prima facevo l'esterno e il quinto ora mi sento bene e voglio sempre palla sui piedi e questo mi dà fiducia.