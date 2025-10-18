Matias Soulé, in un'intervista a Skysport24, ha commentato la sconfitta contro l'Inter della sua Roma. Questa l'analisi del calciatore dopo l'uno a zero raccolto dai nerazzurri all'Olimpico:
Soulé: “Inter tra le più forti da diverso tempo. Il nostro secondo tempo…”
-Delusione per la sconfitta ma anche soddisfazione per il secondo tempo?
Dovevamo farlo già a inizio partita. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene e nel secondo tempo dovevamo provare a fare punti, non siamo riusciti. Ripartiamo da qua, sappiamo che l'Inter è la più forte, una delle più forti da diverso tempo. Quel secondo tempo lì dobbiamo prenderlo ad esempio.
-Aumentare cattiveria in area di rigore?
Quello che dobbiamo fare è segnare di più. I punti fatti sempre con sofferenza o con punteggio minimo. Dobbiamo migliorarci di settimana in settimana per creare più occasioni ma dall'inizio della partita per poter raggiungere quello per cui stiamo lavorando e i nostri obiettivi.
-Negli anni passati dovevi dimostrare e quest'anno sembri più libero e più sciolto: già con De Rossi sembravi più libero di giocare, cosa ti sta dando Gasperini oltre alla fiducia che tutta la città ti dà?
È importante avere la fiducia dell'allenatore, dei compagnie della gente che ho cercato di guadagnarmi lavorando e facendo le cose semplici come diceva mister Ranieri. Sono cose che riscono quando credono in te e Gasperini mi lascia esprimere vicino all'area, mi dice di stare là e le occasioni avute è perché mi dice di credere anche nelle palle sporche come con il Verona, crederci anche quando sei stanco. Ovviamente il suo gioco lo stiamo apprendendo e in mezzo al campo prima facevo l'esterno e il quinto ora mi sento bene e voglio sempre palla sui piedi e questo mi dà fiducia.
(Fonte: SS24)
