news

Voeller: “Per la Roma quest’anno è tutto possibile. Li ho visti col Milan e…”

L'ex attaccante giallorosso ha parlato della squadra di Gasperini che è prima in classifica in condivisione con l'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Rudi Voeller, ex attaccante della Roma, e ds della Nazionale tedesca, ha parlato della squadra giallorossa in testa alla classifica, insieme all'Inter, ai microfoni di LaPresse: «Quest’anno tutto è possibile», ha sottolineato.

L’ho vista giocare poche volte. Ma devo essere sincero, ho visto la partita con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che hanno perso, ma sicuramente farà un grande campionato», ha dichiarato il dirigente della Nazionale tedesca.

«Pochi gol per Dybala e compagni? Il gol arriva prima o poi. Sono messi bene in campo. Secondo me è tutto possibile quest’anno per loro», ha aggiunto.

(Fonte: LaPresse)

