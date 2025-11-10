"Prima di Lautaro Martinez , la copertina è per Cristian Chivu ". Così Matteo Barzaghi a Skysport ha commentato la vittoria con la Lazio che arriva dopo una serie di vittorie importanti per l'Inter.

"Il puzzle di Inzaghi era quasi perfetto e la finale di Champions persa aveva distrutto tutti i pezzi. Chivu li ha raccolti. 11 vittorie su 12 tra campionato e Champions e questo riassume tutto quello che c'è stato prima: le crepe, le polemiche, le diffidenze per le 12 partite in Serie A".