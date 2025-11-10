FC Inter 1908
La squadra nerazzurra è riuscita a rimettersi in piedi dopo le batoste del finale della scorsa stagione
Eva A. Provenzano
"Prima di Lautaro Martinez, la copertina è perCristian Chivu". Così Matteo Barzaghi a Skysport ha commentato la vittoria con la Lazio che arriva dopo una serie di vittorie importanti per l'Inter.

"Il puzzle di Inzaghi era quasi perfetto e la finale di Champions persa aveva distrutto tutti i pezzi. Chivu li ha raccolti. 11 vittorie su 12 tra campionato e Champions e questo riassume tutto quello che c'è stato prima: le crepe, le polemiche, le diffidenze per le 12 partite in Serie A".

«Lautaro con il gol raggiunge Mazzola nella classifica dei marcatori dell'Inter di tutti i tempi e in tutte le competizioni. Ma c'è anche Bonny che è un upgrade rispetto all'anno scorso: 4 gol e 4 assist in campionato e ci aggiungiamo Dimarco, 4 assist al top della Serie A insieme ad altri. Sono loro le facce di questo primo posto dell'Inter», ha aggiunto il giornalista.

(Fonte: SS24)

