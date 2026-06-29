In un'intervista a L'Equipe, Ronaldo il Fenomeno incorona gli attaccanti protagonisti del torneo iridato

Gianni Pampinella Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 14:46)

"Mbappé e Messi sono senza dubbio giocatori che trascendono le statistiche e meritano di essere i migliori marcatori di sempre dei Mondiali". Ronaldo il Fenomeno incorona gli attaccanti protagonisti del torneo iridato: l'ex campione brasiliano sta seguendo le partite insieme ad altri grandi del recente passato e in un'intervista a L'Equipe fa un primo punto sull'edizione americana della coppa.

"Mbappè ricorda me stesso al meglio della forma - dice il brasiliano -, il suo stile di gioco mi ricorda me stesso nel pieno della mia carriera. È uno dei grandi del calcio moderno e un erede naturale delle leggende di questo sport. Haaland possiede la capacità realizzativa di Kane, la potenza di Rooney e la velocità di Ronaldo. Francia, Spagna e Argentina giocano un calcio eccellente e sono molto competitive, mentre la Germania resta sempre pericolosa. Sono le maggiori rivali del Brasile per la conquista del titolo". Messi e Mbappè sono i goleador mondiali e hanno superato Ronaldo: "I record sono destinati a essere infranti e il calcio va oltre i numeri. Entrambi meritano di essere i migliori. Il calcio è cambiato, il campo, il pallone, il ritmo. E anche il Brasile non è più il favorito indiscusso, ma resta una potenza del pallone".

Mondiale 2002, lo sapevate che quell'estate in Francia tutti i bambini hanno copiato il vostro orribile taglio di capelli?

"Lo so, era così ovunque, e quindi approfitto di questa intervista per chiedere scusa a tutti i genitori francesi per questa moda (ride)".

Nel 2006, sei stato eliminato dal tuo ultimo Mondiale ai quarti di finale contro la Francia di Zinédine Zidane (0-1)... Cosa hai pensato di lui in campo quel giorno?

"L'ho visto come il giocatore di livello mondiale che era. Ha offerto una prestazione assolutamente eccezionale, al più alto livello tecnico immaginabile... È stata una dimostrazione di vera maestria".

Dice spesso che sei il miglior giocatore con cui abbia mai giocato. E tu, quale compagno di squadra ti ha impressionato di più?

"È lui. È stato il miglior giocatore con cui abbia mai giocato a calcio e il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto; abbiamo trascorso quattro stagioni insieme al Real Madrid (dal 2002 al 2006) . (Pensa.) Ronaldinho è stato anche un partner davvero eccezionale, con un genio davvero unico".