"Si punta sempre la lente di ingrandimento sul portiere perché evidentemente è più vulnerabile", dice Zenga

Matteo Pifferi Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 21:42)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato così, direttamente dal Wanda Metropolitano, di Atletico Madrid-Inter ma anche di Sommer:

"Lo stadio è meraviglioso, è bellissimo. Non è la prima volta che vengo qui, gli avversari devono avere una forza mentale notevole perché qui il pubblico spinge tanto. C'è da capire come hanno strutturato uno stadio così bello dal nulla"

Cosa deve fare l'Inter?

"Il derby è stato ben giocato, da lì bisogna ripartire. Le partite vengono decise dagli episodi, a volte gli episodi danno, a volte tolgono. Il problema fondamentale è che l'Inter ha sempre fatto le partite, ha un'identità e deve ripartire da questo"

Gioca Sommer

"Si punta sempre la lente di ingrandimento sul portiere perché evidentemente è più vulnerabile. Sommer ha un'esperienza enorme, come un giocatore fa una grandissima partita e la accantona quando deve pensare alla prossima, anche il portiere deve fare così dopo un mezzo errore, anche se c'è da discutere per me sul mezzo errore. Ecco, è normale ripartire. Non esiste un portiere al mondo che non abbia commesso errori, io per primo. La vita prosegue, le partite ci sono e bisogna ripartire da zero"