Alle 12.30 si gioca Como-Juventus e ai microfoni di DAZN ha parlato Carloalberto Ludi, il direttore sportivo del Como che si è soffermato anche su Nico Paz: «Tra lui e Yldiz? Ovviamente scegliamo Nico anche perché è un giocatore straordinario e gli vogliamo bene, sta facendo una crescita pazzesca. Per la Serie A avere uno scontro sportivo tra questi due talenti, destinati ad avere impatto nel calcio del futuro, in tutta Europa, è abbastanza significativo. Trattenerlo è stato relativamente facile perché abbiamo una buona interlocuzione con il Real Madrid ma soprattutto sappiamo cosa offrire a Nico e lui ha inteso questa come una priorità».
Ds Como: “Nico Paz? Non è stato difficile trattenerlo. Vorremmo restasse sempre ma…”
Il direttore sportivo del club lariano ha parlato ai microfoni di DAZN del centrocampista prima della sfida con la Juve
-Bisognerebbe dirgli di restare un po' di più?
Magari anche per sempre, ma poi non so se sarà così facile.
-Morata, ex della sfida, cosa sta dando anche a livello umano?
Dispiaciuti per lui che non sia andato in Nazionale. Ma siamo stati contenti di averlo con noi in queste settimane a lavorare con la squadra. Abbiamo preso un campione e un giocatore importante sul campo e un leader e devo dire che sta rispettando le aspettative che avevamo. Trascina i giovani e credo si potrà togliere le sue soddisfazioni.
(Fonte: DAZN)
