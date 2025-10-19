FC Inter 1908
Ds Como: “Nico Paz? Non è stato difficile trattenerlo. Vorremmo restasse sempre ma…”

Ds Como: “Nico Paz? Non è stato difficile trattenerlo. Vorremmo restasse sempre ma…” - immagine 1
Il direttore sportivo del club lariano ha parlato ai microfoni di DAZN del centrocampista prima della sfida con la Juve
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Alle 12.30 si gioca Como-Juventus e ai microfoni di DAZN ha parlato Carloalberto Ludi, il direttore sportivo del Como che si è soffermato anche su Nico Paz: «Tra lui e Yldiz? Ovviamente scegliamo Nico anche perché è un giocatore straordinario e gli vogliamo bene, sta facendo una crescita pazzesca. Per la Serie A avere uno scontro sportivo tra questi due talenti, destinati ad avere impatto nel calcio del futuro, in tutta Europa, è abbastanza significativo. Trattenerlo è stato relativamente facile perché abbiamo una buona interlocuzione con il Real Madrid ma soprattutto sappiamo cosa offrire a Nico e lui ha inteso questa come una priorità».

Ds Como: “Nico Paz? Non è stato difficile trattenerlo. Vorremmo restasse sempre ma…”- immagine 2
Getty Images

-Bisognerebbe dirgli di restare un po' di più? 

Magari anche per sempre, ma poi non so se sarà così facile. 

-Morata, ex della sfida, cosa sta dando anche a livello umano? 

Dispiaciuti per lui che non sia andato in Nazionale. Ma siamo stati contenti di averlo con noi in queste settimane a lavorare con la squadra. Abbiamo preso un campione e un giocatore importante sul campo e un leader e devo dire che sta rispettando le aspettative che avevamo. Trascina i giovani e credo si potrà togliere le sue soddisfazioni. 

(Fonte: DAZN)

