Alle 12.30 si gioca Como-Juventus e ai microfoni di DAZN ha parlato Carloalberto Ludi, il direttore sportivo del Como che si è soffermato anche su Nico Paz: «Tra lui e Yldiz? Ovviamente scegliamo Nico anche perché è un giocatore straordinario e gli vogliamo bene, sta facendo una crescita pazzesca. Per la Serie A avere uno scontro sportivo tra questi due talenti, destinati ad avere impatto nel calcio del futuro, in tutta Europa, è abbastanza significativo. Trattenerlo è stato relativamente facile perché abbiamo una buona interlocuzione con il Real Madrid ma soprattutto sappiamo cosa offrire a Nico e lui ha inteso questa come una priorità».