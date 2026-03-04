Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Sandro Sabatini è tornato sulla semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter, terminata 0-0:
Sabatini: "Como-Inter partita più brutta dell'anno. Ci fossero stati Conte e Allegri…"
Sabatini: “Como-Inter partita più brutta dell’anno. Ci fossero stati Conte e Allegri…”
Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Sandro Sabatini è tornato sulla semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter
"La partita di ieri forse è stata la più brutta dell'anno. Se gli allenatori di ieri fossero stati Conte e Allegri si apriva un processo, siccome c'erano Fabregas e Chivu hanno fatto bene. Sono un estimatore di Fabregas, ma non capisco 2 cose: Nico Paz non è centravanti e viene usato al 50% delle sue potenzialità. Poi oh, Fabregas è un figo, ma qualche parola su Grosso che sta facendo benissimo al Sassuolo la diciamo?".
"Non mi piace sentire i fischi per Bastoni, ma neanche eccedere nell'altro senso: i fischi non sono offese, la stessa tifoseria si vantava di aver fischiato Lukaku per 90 minuti. I fischi sono una forma di protesta civile, anche se dispiace la tempesta sul giocatore".
