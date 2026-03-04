"La partita di ieri forse è stata la più brutta dell'anno. Se gli allenatori di ieri fossero stati Conte e Allegri si apriva un processo, siccome c'erano Fabregas e Chivu hanno fatto bene. Sono un estimatore di Fabregas, ma non capisco 2 cose: Nico Paz non è centravanti e viene usato al 50% delle sue potenzialità. Poi oh, Fabregas è un figo, ma qualche parola su Grosso che sta facendo benissimo al Sassuolo la diciamo?".