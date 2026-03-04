Andrea Stramaccioni, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, ha fatto il punto sul campionato italiano e sull'imminente derby di Milano: "Credo che Allegri abbia posto delle grandi basi. Ha riportato il Milan nelle prime due posizioni, ha un derby per sottolineare un ottimo rapporto con i tifosi. In caso di risultato positivo nel derby potrebbe riaprire il campionato, altrimenti si avvierebbe a cementare la qualificazione in Champions, sarebbe un ottimo punto di partenza. Il Milan può e deve aspirare a qualcosa in più e lo potrebbe fare ancora con Allegri".
Stramaccioni: “Se il Milan vince il derby riapre il campionato. Inter, partita storta in Norvegia”
L'ex tecnico nerazzurro ha fatto il punto sull'imminente derby di Milano e sulla situazione del calcio italiano
"Non sono però schieramento che critica il nostro campionato. L'anno scorso l'Inter ha fatto finale di Champions, Atalanta e Roma hanno vinto trofei europei, la Fiorentina ha fatto due finali. Credo solo che siano delle fasi, legate anche a dei momenti delle nostre squadre. La Juve è in un anno di transizione, l'Inter è incappata in una partita storta in Norvegia, contro una squadra forse sottovalutata. Difendo il nostro campionato".
