Motivazioni per giocare in Serie A? Con lui sono sempre rimasto in contatto, è da settembre che mi dice di avere grande voglia di venire a giocare qui. Ha voglia di rimettersi in gioco, da quando è qui non ha mai sgarrato. Sa di avere commesso errori e di avere ottenuto meno di quello che avrebbe potuto avere. Bisogna avere fiducia in Mario, noi ce l’abbiamo”.