Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi ha parlato dell'Inter di Inzaghi in corsa su tutti gli obiettivi e anche del Mondiale per club:

«Si giocherà a fine stagione, gli atleti saranno sicuramente stanchi. Bisognerà fare una preparazione mirata. I lunghi spostamenti non permetteranno allenamenti durante il periodo della manifestazione. Comunque, l’Inter la vedo benissimo. Sia per lo scudetto, sia per la Champions League, sia per il Mondiale per club».