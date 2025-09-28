Milan-Napoli, Conte al tappeto: vince Allegri 2-1. Decidono Pulisic e Saelemaekers

La partita, infatti, si sblocca dopo poco più di due minuti grazie alla rete di Saelemaekers, che chiude di destro su assist di Pulisic. Ed è lo stesso Pulisic a raddoppiare alla mezz'ora e a portare la squadra di Allegri all'intervallo in doppio vantaggio.

Nella ripresa, però, il Napoli viene fuori e al 57' Estupinan trattiene Di Lorenzo pronto a ribattere in rete una respinta di Maignan: rigore per gli azzurri, poi trasformato da de Bruyne, e rosso diretto per l'esterno. L'assedio della squadra di Conte, però, non porta frutti e, dopo più di 8 minuti di recupero, il Milan si aggiudica tre punti che lo proiettano in testa alla classifica proprio in compagnia del Napoli e della Roma a quota 12.