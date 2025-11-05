Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, intervistato da Il Romanista, ha parlato così della corsa scudetto

5 novembre 2025

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, intervistato da Il Romanista, ha parlato così della corsa scudetto: «Secondo me c’è distanza tra il Napoli e le altre. Gli azzurri vengono da un anno in cui hanno vinto, in cui si sono fatte determinate cose che stanno continuando a fare. E hanno messo dentro parecchi giocatori importanti.

Se è la favorita? Sì. Per me sì. Poi viene l’Inter, semplicemente per i giocatori, per la loro qualità e la loro esperienza. E da quello che si nota, si vede che il gruppo segue tanto Chivu, lo rispetta e ci crede. I giocatori sono importanti.

Dopo arriva il Milan, che ha una squadra forte. Noi, più che guardare quanto siamo o non siamo distanti da loro, dobbiamo guardare noi stessi e basta. Ci sono cose in cui possiamo migliorare e se si migliorano quei punti, ci si può divertire. Fare le cose giuste. In questo inizio, tante volte abbiamo vinto con un però. “Però qui, però lì, però 1-0...”. Quando aggiusteremo questi però, sarà un po’ più chiaro il tutto».